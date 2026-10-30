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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV30 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 31 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda sabato 31 ottobre su Canale 5 Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 31 ottobre dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 31 ottobre

Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Ahu Yagtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Omer salda il suo debito con Tayfun: ora vuole chiudere definitivamente i rapporti con lui.

Nel mentre, Resul fa vedere a Nebahat il video di Akif che uccide Veli e le comunica l'intenzione di denunciarlo.

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