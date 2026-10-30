La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 31 ottobre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer salda il suo debito con Tayfun: ora vuole chiudere definitivamente i rapporti con lui.
Nel mentre, Resul fa vedere a Nebahat il video di Akif che uccide Veli e le comunica l'intenzione di denunciarlo.