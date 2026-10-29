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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV29 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 30 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 30 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 30 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 30 ottobre

Yigit Kocak (Omer) e in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Omer) e in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Dopo che Tayfun coinvolge Omer in una riscossione non andata a buon fine, lo strozzino manda uno dei suoi uomini a minacciare il ragazzo.

Messo alle strette, Omer si rivolge a Doruk per avere i soldi necessari per saldare il debito e non essere più sottomesso ai voleri di Tayfun.

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