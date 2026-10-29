La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 30 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo che Tayfun coinvolge Omer in una riscossione non andata a buon fine, lo strozzino manda uno dei suoi uomini a minacciare il ragazzo.
Messo alle strette, Omer si rivolge a Doruk per avere i soldi necessari per saldare il debito e non essere più sottomesso ai voleri di Tayfun.