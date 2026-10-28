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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV28 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 29 ottobre in prima serata

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 29 ottobre in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 29 ottobre in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 29 ottobre in prima serata

Celil Nalçakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Celil Nalçakan (Akif) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Mentre Nebahat continua a cercare vendetta, Sengul organizza una cena per cercare di riconquistare Orhan.

Resul, invece, organizza un furto nella villa di Akif per prendere tutti i suoi dispositivi, tra i quali anche il computer di Kaan che contiene il video della morte di Veli.

Nel frattempo, Akif prima di entrare in tribunale per divorziare ufficialmente da Nebahat chiama Harika per confidarle che chiederà la mano di Suzan.

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