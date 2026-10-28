La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 29 ottobre in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mentre Nebahat continua a cercare vendetta, Sengul organizza una cena per cercare di riconquistare Orhan.
Resul, invece, organizza un furto nella villa di Akif per prendere tutti i suoi dispositivi, tra i quali anche il computer di Kaan che contiene il video della morte di Veli.
Nel frattempo, Akif prima di entrare in tribunale per divorziare ufficialmente da Nebahat chiama Harika per confidarle che chiederà la mano di Suzan.