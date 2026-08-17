La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 18 agosto dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo aver consolato Asiye e criticato l'atteggiamento di Doruk, Kaan va da quest'ultimo per proporsi come intermediario nella coppia.
Disperato all'idea di perdere Asiye, Doruk si affida a Kaan senza sospettare le sue vere intenzioni.
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