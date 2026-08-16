La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 17 agosto dalle 17:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nel vedere Kadir a braccetto con Cemile - claudicante dopo l'incidente - Melisa fraintende la situazione e si dispera.
Tornata a casa, Melisa si sfoga con Kaan, che le consiglia di allontanare la rivale in amore, trovandole un lavoro e una casa.
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