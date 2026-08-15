Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda sabato 15 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Aybike è costretta a fare i conti con sentimenti che ha cercato a lungo di ignorare. Kaan continua a tenere Akif sotto scacco sfruttando il segreto che li lega.



In casa Eren, Sengül organizza un ricevimento per alcuni clienti, ma la serata prende una piega disastrosa quando un improvviso blackout lascia tutti al buio. A quel punto, Ogulcan è costretto a confessare di non aver pagato la bolletta.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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