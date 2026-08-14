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Tutto per la mia famiglia

SERIE TV14 agosto 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 14 agosto in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 14 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 14 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 14 agosto

Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Harika finisce in commissariato insieme a Ömer dopo essere stata sorpresa in un supermercato. Per evitare che la situazione peggiori, il ragazzo cerca di coprirla pagando la merce e assumendosi parte della colpa, ma Harika continua a provocarlo senza alcun rimorso.

A scuola Doruk vive apertamente la ritrovata relazione con Asiye e non perde occasione per dimostrarle il suo amore, mentre Aybike e gli altri assistono divertiti al suo entusiasmo incontenibile. Intanto, Harika si vendica delle compagne che l'hanno umiliata leggendo pubblicamente i loro messaggi privati davanti a tutti gli studenti.

Anche Kadir si ritrova al centro di tensioni sempre più forti: Melisa lo accusa di preoccuparsi troppo per Cemile e insinua che lui provi qualcosa per lei.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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