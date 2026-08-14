Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda venerdì 14 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Harika finisce in commissariato insieme a Ömer dopo essere stata sorpresa in un supermercato. Per evitare che la situazione peggiori, il ragazzo cerca di coprirla pagando la merce e assumendosi parte della colpa, ma Harika continua a provocarlo senza alcun rimorso.



A scuola Doruk vive apertamente la ritrovata relazione con Asiye e non perde occasione per dimostrarle il suo amore, mentre Aybike e gli altri assistono divertiti al suo entusiasmo incontenibile. Intanto, Harika si vendica delle compagne che l'hanno umiliata leggendo pubblicamente i loro messaggi privati davanti a tutti gli studenti.

Anche Kadir si ritrova al centro di tensioni sempre più forti: Melisa lo accusa di preoccuparsi troppo per Cemile e insinua che lui provi qualcosa per lei.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, il sabato alle 17:45 e la domenica alle 17.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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