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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV14 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 15 ottobre in prima serata

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 15 ottobre in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 15 ottobre in seconda serata, alle 22.00, su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 15 ottobre in prima serata

Simge Selçuk (Nebahat) e Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Simge Selçuk (Nebahat) e Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Akif affronta Suzan nella casa al mare degli Atakul, ma la loro lite viene ascoltata dai ragazzi, lì per la festa a sorpresa organizzata a Berk, che scoprono la loro relazione.

Doruk affronta quindi il padre e rivela il tradimento a Nebahat, che decide di lasciarlo, così come Resul decide di lasciare Suzan vista la mancanza di fiducia.

Nel frattempo, Omer e Ogulcan cercano di guadagnare qualche soldo vendendo acqua per aiutare la famiglia.

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