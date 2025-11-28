Tradimento, la morte di Yesim

Yeşim Denizeren in una scena di Tradimento

L'ultimo episodio della serie turca Tradimento (Aldatmak), trasmesso venerdì 28 novembre in prima serata su Canale 5, vede la morte di Yeşim Denizeren. Il controverso personaggio, interpretato dall'attrice Asena Girisken, giunge alla fine del suo percorso, logorata dal peso del segreto che la accompagna fin dalla morte di Burcu.

Perseguitata dai sensi di colpa, Yeşim prende finalmente la decisione di presentarsi alla polizia e confessare l’omicidio, pronta ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. Quando, però, si rende conto che la figlia Öykü è ancora troppo piccola per restare senza una madre, la sua determinazione vacilla decidendo, infine, di non costituirsi.

Il destino, però, non le concede il tempo di rimediare ai suoi errori: Yeşim rimane vittima di un tentativo di furto dal tragico epilogo che pone fine, all’improvviso, alla sua lotta interiore. La notizia della sua morte si diffonde rapidamente a mezzo stampa, lasciando chi le stava accanto, Umit in primis, sospesi tra dolore e incredulità.

Nell'ultima scena della soap, a distanza di un anno dall'accaduto, vediamo Öykü trovare rifugio nella casa di Güzide, come Yeşim aveva desiderato nel malaugurato caso in cui le fosse successo qualcosa. La bambina, dopo aver saputo della morte della madre, si ritrova a parlare con una sua fotografia, come se Yeşim fosse ancora lì con lei. Si domanda allora se, da lassù, sia la madre a vegliare su di lei e a guidarla dalle stelle.