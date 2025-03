Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) e Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) in una scena di Tradimento

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento: le anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile

Tolga, vedendo Oylum con Behram in ospedale, si allontana deluso e si avvicina a Selin. Quando il video dell'incendio del taxi diventa virale, Tolga torna da Oylum, ma lei ribadisce il suo amore per Behram e gli dice chiaramente di non volerlo più vedere.

Behram confessa alla madre Mualla di voler sposare Oylum al più presto, ma la donna non condivide del tutto la sua scelta.

Durante il processo di divorzio, Tarik cambia idea e chiede a Guzide di perdonarlo, ma lei, sbalordita dalla sua sfacciataggine, insiste per concludere il procedimento.

Mualla, offesa dalle parole di Guzide, rivela alla famiglia Yenersoy che Oylum è incinta, causando una lite furiosa.

Quando Behram scopre che Oylum ha deciso di tenere il bambino, scoppia in un pianto di gioia. Guzide, però, continua a opporsi al matrimonio e suggerisce alla figlia di fuggire in America con il bambino, così da allontanarsi da Behram per sempre.

