L'ultimo episodio della serie turca Tradimento, trasmesso venerdì 28 novembre in prima serata su Canale 5, vede la morte di Tolga Kasifoglu. Nella puntata finale l'amato personaggio della dizi, interpretato dall'attore Caner Sahin, scopre che Can è suo figlio.

Sconvolto, Tolga raggiunge Selin e le confessa l'intenzione di rapire il piccolo e di scappare insieme a lei, tutti e tre insieme. Dopo aver detto "ti amo" a Selin, Tolga va da Oltan per prendere i passaporti in vista della partenza. Al suo arrivo, il ragazzo vede il padre con Ipek, che tiene in ostaggio l'uomo puntandogli una pistola. Nel tentativo di salvare Oltan, Tolga viene colpito da un proiettile e muore poco dopo tra le braccia del padre.