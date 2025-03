Tradimento, il riassunto della settimana dal 3 al 9 marzo

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 3 al 9 marzo su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da lunedì 3 a domenica 9 marzo su Canale 5, Elmas e Oltan ricattano Yesim, mentre Guzide la incastra per le foto scattate da un investigatore privato.

Nel frattempo, Oylum scopre che Tolga le ha mentito riguardo al suo rapporto con il padre.

Guzide viene sfrattata da casa insieme ai figli, mentre Ozan affronta duramente suo padre.

Nel frattempo, Nihal mette in atto il suo piano, tentando di convincere Tarik di essere il padre di Melis.

Oltan si sacrifica per proteggere Tolga, prendendosi un proiettile destinato a lui.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 3 al 9 marzo. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

