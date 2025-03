Segreti di famiglia, la puntata del 10 marzo in streaming

Torna in esclusiva su Mediaset Infinity l'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) con nuovi episodi.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, è disponibile dal 3 marzo con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, la puntata integrale del 10 marzo di Segreti di famiglia.

Segreti di famiglia: la trama del 10 marzo

Ceylin, in carcere, cerca di distrarsi valutando i problemi delle sue compagne di detenzione, aiutandole con le conoscenze giuridiche. Ilgaz, intanto, nel luogo in cui è stato ucciso Engin, trova un'impronta che sembra combaciare con quella rinvenuta sulla giacca, così chiede a Eren di analizzare il terriccio. L'intento è dimostrare che una terza persona era presente sulla scena del crimine, per motivare la richiesta di scarcerazione di Ceylin. Nel frattempo, le dimissioni di Ilgaz sono state accettate, ma in tribunale ci sono ancora molte persone pronte a fargli dei favori. Intanto, Pars, inaspettatamente dispiaciuto per le dimissioni del rivale, interroga l'autista dei Tilmen, Murat, e ascolta l'ipotesi di Seda riguardante la colpevolezza di Ceylin.

