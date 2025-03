La puntata del 10 marzo di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 10 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Ozan con tutti i suoi colleghi e gli amici. Ozan, non si aspetta niente del genere, anzi è convinto che Esra abbia organizzato una cena romantica con Efe.

Ozan si presenta alla festa e umilia Esra davanti a tutti, non sapendo che gli invitati erano proprio lì nascosti. Esra, dopo le parole di Ozan, si toglie la fede e comunica a tutti che vuole separarsi.

Ozan si rende conto di aver sbagliato e supplica Esra di perdonarlo. Lei però se ne va di casa insieme ad Atlas.

Ozan non si rassegna e decide di dimostrare ad Esra che può cambiare. Inizia a controllare la rabbia e a non reagire in maniera esagerata.

Le cose peggiorano quando scopre che Esra è andata a vedere un appartamento nello stesso edificio in cui vive Efe. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE