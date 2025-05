Segreti di famiglia, la puntata del 6 maggio in streaming

La puntata integrale del 6 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 6 maggio

Cinar tenta la fuga e viene nascosto in un container che sta per essere imbarcato a bordo di una nave in partenza per l'estero. Ozgur scopre tutto e tiene informato Yekta, mentre Metin confessa a Eren che suo padre sa dove si trovi Cinar. I due vanno a prendere l'anziano per farsi condurre al nascondiglio.

Nel frattempo, Ilgaz tenta di consolare Defne che piange disperata per la partenza di suo fratello e per la prossima assenza di suo padre, che Ilgaz le ha prospettato. Ignara di tutto, Ceylin porta sua madre, sua sorella e sua nipote a vedere la casa che ha affittato; tutte insieme la aiutano a pulirla.

Aylin affronta Gul accusandola di dimostrare comprensione sempre e solo a Ceylin e mai a lei. Nel mentre, Osman racconta della morte di Deniz a Yekta, che vuole usare l'episodio in tribunale contro Aylin.

