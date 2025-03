I momenti più importanti degli episodi della nuova serie turca Tradimento andati in onda il 9 marzo su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda domenica 9 marzo su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, l'avvocato Elmas, determinata ad umiliare Tarik, decide di condividere pubblicamente il video di Ozan e Tarik che litigano nell'hotel di Behram.

Yesim, dopo aver visto il video, accetta l'offerta di Nihal e fa credere a Tarik che Melis sia sua figlia per chiedergli 500 mila dollari in cambio del silenzio.

Ozan confessa a Guzide di aver ricominciato a lavorare per Oltan per trovare materiale con cui ricattarlo a sua volta.

Umit, che si trova a casa di Yesim per riprendere la sua attrezzatura, sente e riprende la conversazione tra Yesim e Nihal riguardo la truffa nei confronti di Tarik.

L'avvocato Elmas scopre che Tarik ha pagato 200 mila dollari a Nihal per farla tacere riguardo la figlia che dice di aver avuto con lui.

Tolga organizza un incontro con Oylum, Oltan e Guzide per comunicare a suo padre che non vuole più avere nulla a che fare con lui. Mentre sta per comunicarglielo, Oltan sacrifica la propria vita per difendere Tolga da un proiettile destinato a lui. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

