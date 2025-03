Tradimento, il riassunto della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da lunedì 24 febbraio a domenica 2 marzo su Canale 5, Sezai confessa a Guzide il suo grande dolore: si sente in colpa per la morte della moglie, suicidatasi quattordici anni prima dopo essere stata ingiustamente accusata di tradimento. Yesim, non riuscendo a contattare la babysitter Selime, torna a Istanbul e scopre che sua figlia è scomparsa insieme ai suoi documenti. Grazie a un video di sorveglianza, vede che la bambina è con Umit, che viene poi arrestato. Tolga mostra a Guzide e agli altri le immagini della stazione il giorno della morte di Burcu, che sembrano incriminare Yesim. Oylum e Tolga ricattano Yesim affinché ritiri la denuncia contro Umit, ottenendone il rilascio. Oyku si lascia sfuggire che è stata a casa di Guzide mentre Yesim era ad Antalya e Tarik era in viaggio. Durante il processo contro Umit, Yesim smentisce Tarik davanti al giudice. in seguito, Yesim confessa a Tarik di aver ucciso Burcu e di aver testimoniato contro di lui perché ricattata con i video dell'omicidio. Oylum annuncia alla famiglia il matrimonio con Tolga. Oylum e Ozan rifiutano l'offerta di soldi del padre Tarik. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 24 al 2 marzo. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE