Tradimento 2, Zelis spara a sua madre Ilknur

Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda venerdì 16 maggio in prima serata, Zelis spara per errore a sua madre Ilknur

Negli episodi dal 48 al 50 della seconda stagione della serie turca Tradimento, andati in onda venerdì 16 maggio in prima serata e disponibili su Mediaset Infinity, Zelis cerca di fuggire di nascosto dalla casa di Mualla, dove sua madre Ilknur la tiene nascosta. I Dicleli, infatti, dopo aver scoperto che Zelis è la vera mandante dell'omicidio di Behram, la stanno cercando per vendicarsi. Dopo aver rubato la pistola di Ensar mentre sta dormendo, Zelis viene sorpresa da Mualla. Proprio nel momento in cui Zelis sta per sparare a Mualla, interviene Ilknur nel tentativo di fermare la figlia. Ma il proiettile è ormai partito e Ilknur viene colpita al petto, accasciandosi a terra priva di sensi. Sconvolta, Zelis scappa per salvarsi, abbandonando la madre morente. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

