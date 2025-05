Nei nuovi episodi della seconda stagione della serie turca Tradimento, in onda in prima serata venerdì 16 maggio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mualla affronta Oylum, mostrandole il video in cui consegna una busta di soldi all'assassino di Behram. Oylum confessa a Mualla che è stato Ozan a dirle di incontrarlo. In realtà, Ozan scopre che a mandare il messaggio a Oylum era stata Zelis utilizzando il suo cellulare, per incastrarli al posto suo. Furiosa, Mualla si mette alla ricerca di Zelis, senza sapere che la ragazza si sta nascondendo proprio a casa sua. Intanto, Ilknur chiede aiuto a Tarik per far fuggire Zelis dal Paese. Nonostante questo, durante la notte Zelis cerca di scappare dalla casa di Mualla ma viene scoperta. Con la pistola rubata a Ensar, per sbaglio spara a sua madre Ilknur che era intervenuta per fermare la figlia e salvare Mualla.

Tradimento 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

