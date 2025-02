Tradimento, il riassunto della settimana dal 10 al 16 febbraio

Ecco cosa è successo negli episodi di Tradimento andati in onda dal 10 al 16 febbraio su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Tradimento, in onda da lunedì 10 a domenica 16 febbraio su Canale 5, Guzide scopre che Oylum e Ozan hanno portato Oyku di nascosto a casa sua.

Dopo la scomparsa della figlia, Yesim chiama la polizia che va a casa di Guzide ma non trova traccia della bimba. Furibonda, la donna decide così di vendicarsi dicendo a Guzide tutta la verità sulle bugie di Oylum. Sconvolta dalla verità, Guzide ripudia la figlia. Burcu consegna a Guzide i video che inchiodano Yesim. Guzide decide così di diffondere i video che incastrano sia Yesim che Tarik. A cena da Oltan insieme a Tolga, Oylum racconta di essere stata aggredita e di essere poi stata difesa da un misterioso uomo. Ozan e Refik hanno una violenta lite in cantiere che provoca a Refik una caduta nel vuoto. Ozan viene arrestato perché considerato colpevole della caduta di Refik.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 10 al 16 febbraio. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20.

