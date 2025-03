I momenti più importanti degli episodi della nuova serie turca Tradimento andate in onda l'8 marzo su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda sabato 8 marzo su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Umit organizza una cena con Behram nello stesso ristorante dove ceneranno anche Tolga e Oylum insieme a Selin e Ozan.

Olyum scopre che Tolga le ha mentito sul rapporto con il padre, i due hanno un litigio che li porterà ad allontanarsi.

La situazione dello studio legale di Guzide è piuttosto critica: la sua reputazione, dopo quanto accaduto con la causa di Oltan, è ormai danneggiata.

Guzide prova ad opporsi allo sfratto, ma il nuovo proprietario chiama la polizia.

Yesim riceve una visita da Nihal, una ex amante di Tarik, che le propone di spillare molti soldi all'uomo con un finto test di paternità.

Mentre gli sfrattati preparano le valige, arrivano Tarik e Yesim. Guzide raccoglie le ultime cose e accetta, provvisoriamente, l'ospitalità in una delle case di Behram.

Ozan, ignaro dell'accaduto, rientra in casa e trova Yesim, che lo informa della brutta novità.

