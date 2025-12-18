La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 18 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ormai è tutto pronto per le nozze di Zeynep e Dundar: gli ospiti stanno solamente aspettano che arrivi la sposa, ma Zeynep decide di fuggire per raggiungere Alihan prima che sia troppo tardi.
Appresa la notizia di esser stato lasciato, Dundar, in preda alla rabbia, decide di raggiungere Zeynep e Alihan per vendicarsi dell'umiliazione subita.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.