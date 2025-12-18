Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV18 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 18 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 18 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 18 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 18 dicembre

Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Ormai è tutto pronto per le nozze di Zeynep e Dundar: gli ospiti stanno solamente aspettano che arrivi la sposa, ma Zeynep decide di fuggire per raggiungere Alihan prima che sia troppo tardi.

Appresa la notizia di esser stato lasciato, Dundar, in preda alla rabbia, decide di raggiungere Zeynep e Alihan per vendicarsi dell'umiliazione subita.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video