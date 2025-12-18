Delitto di Garlasco, la genetista Marina Baldi: "Il Dna di Sempio non è utilizzabile"

La genetista Marina Baldi

La consulente chiarisce quindi la posizione della difesa di Sempio: "Il discorso è che questa perizia, come abbiamo detto dal primo giorno, non toglie nulla alla vicenda perché questo Dna è parzialmente attribuibile a Sempio, nel senso che se uno legge i numeri, corrispondono in parte alla Y della famiglia di Sempio, ma il significato di quel Dna è stato ben chiarito in udienza".

Secondo Baldi, il nodo centrale riguarda la natura del campione: "È un Dna misto, non completo, inutilizzabile". La genetista conferma che i marcatori potrebbero non appartenere in modo univoco a Sempio: "Essendo un misto, ci sono alcuni marcatori in cui i numeri, invece che essere uno, sono due, quindi sappiamo che quel Dna è un Dna mischiato, cioè sono almeno due Dna riuniti tra di loro".

Baldi sottolinea come questa complessità renda problematica qualsiasi conclusione netta: "Questa è la difficoltà dell'interpretazione e questa è una delle difficoltà che la dottoressa Albani ha chiarito, nel senso che non è che ha detto: è di uno o dell'altro, ha detto non è possibile escludere che si tratti di campioni provenienti da altre persone, eccetera. Quindi ha dato un quadro assolutamente generale".

