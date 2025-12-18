Grande Fratello - L'Inizio, il documentario sulla prima edizione del reality in onda su La5

Grande Fratello - L’Inizio parte dalla finale della prima edizione, quando si registrarono picchi sino a 16 milioni di spettatori e il 60% di share, e ripropone la campagna pubblicitaria che anticipava il meccanismo del programma, con lo slogan " 10 persone, 100 telecamere, 1 vincitore ".

Lunedì 22 dicembre in prima serata su La5 andrà in onda il documentario Grande Fratello - L’Inizio , il documentario che racconta la storia del reality attraverso filmati di repertorio, foto esclusive e interviste ai protagonisti e allo staff.

Daria Bignardi

Daria Bignardi - conduttrice della prima edizione italiana del reality - ricorda l’impatto sulla platea televisiva: "Il Paese si fermò per vedere l’ultima puntata", e afferma: "Eravamo arrivati alla fine di una cosa che ci è esplosa tra le mani e che non avremmo mai immaginato".

Grande Fratello - L’inizio ripropone le testimonianze del primo reality show, mostra filmati d’epoca e interviste a chi ha contribuito alla nascita del format. Un’idea televisiva ritenuta inizialmente controcorrente ha trovato il suo pubblico, suscitando dibattiti su voyeurismo, manipolazione e costume, criticati già all’epoca da alcune voci istituzionali.

Il documentario è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

