Tradimento, il riassunto delle puntate del 16 marzo

I momenti più importanti degli episodi della nuova serie turca Tradimento andate in onda il 16 marzo su Canale 5

Nei nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda domenica 16 marzo su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Oylum va in ufficio da Tolga e gli chiede scusa per tutto quello che è accaduto tra di loro. Dichiara il suo amore e gli propone di sposarsi.

Oylum riceve una chiamata da Behram che la invita a una festa che si terrà nel suo hotel e dove parteciperà anche suo padre.

Selin convince Tolga a perdonare Oylum, ma quando entrano in discoteca e vedono Oylum ballare con Behram, Tolga va via deluso.

Oylum vede Tarik accompagnato da una giovanissima influencer di nome Nilden e scappa via arrabbiata per gli atteggiamenti del padre.

