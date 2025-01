Nuovi colpi di scena negli episodi 18, 19 e 20 della serie turca Tradimento, in onda domenica 5 gennaio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Oylum viene scagionata e avvisa Tolga, che torna ad Ankara appena viene a conoscenza della situazione di Guzide. La famiglia dell'uomo deceduto nell'incidente confessa a un giornalista di essere stata convinta dall'avvocato di Tim Jankens ad accusare Oylum dell'accaduto. Lara e Kaan mettono in atto un piano per raggirare Ozan e ottenere quello che vogliono. Nel frattempo, Sezai e Tarik si dedicano a dimostrare che Ismet ha sottratto denaro alla famiglia Jakens, controllando i movimenti sui conti bancari del giudice corrotto. Tarik e Oylum sono costretti a confrontarsi e a fare i conti con le loro bugie. A casa di Selin, l'uomo riconosce la stanza dove Oylum faceva le videochiamate, fingendo di essere ad Amsterdam. Furioso, le chiede spiegazioni, ma la lite si trasforma poi nell'opportunità di poter confidare le proprie fragilità. Ozan tenta di rubare l'auto per riportarla a Lara per conto di Kaan, ma viene fermato dalle guardie del cantiere in cui il veicolo era nascosto. Gli impiegati sul posto contattano Oltan, il proprietario del cantiere, che interviene e scopre da Ozan dell'esistenza di una presunta telecamera nascosta nella stanza in cui Kaan è presumibilmente morto. Intanto Tolga dichiara il suo amore a Oylum. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 18, 19 e 20 di Tradimento. Tradimento va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

