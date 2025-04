I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda il 3 aprile su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda giovedì 3 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tarik piomba a casa di Guzide per chiedere perdono a Oylum e Ozan.

Yesim, spaventata all'idea che Dilek sia incinta di Tarik e che questi intesti tutto al nuovo figlio, minaccia la donna per convincerla ad abortire.

Spinto dal senso di vendetta o forse dalla gelosia, il giorno dell'udienza Tarik comunica al giudice che non ha più intenzione di divorziare, ma che vuole fare ammenda per i suoi errori e tentare di salvare il matrimonio.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 128 di Tradimento e le reazioni degli spettatori su X.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

