Il Turco, le anticipazioni della prima puntata dell'8 aprile

Ecco la trama dei primi episodi della nuova serie Il Turco con Can Yaman e Greta Ferro, in onda l'8 aprile su Canale 5

La prima puntata de Il Turco, la serie che ha Can Yaman e Greta Ferro per protagonisti, debutta su Canale 5 martedì 8 aprile in prima serata, su Canale 5 e Mediaset Infinity. L'anteprima della serie è disponibile gratis e in esclusiva assoluta solo su Mediaset Infinity nel video qui sopra.

Scopriamo cosa succederà nella prima puntata de Il Turco, dove vedremo Can Yaman nei panni di Hasan, nel suo primo ruolo in una serie in lingua inglese.

Il Turco, la trama della prima puntata

Can Yaman (Hasan Balaban) in una scena de Il Turco

Il valoroso ufficiale turco Balaban, ingiustamente accusato della morte dei suoi uomini, fugge e si rifugia a Moena, dove viene soccorso da Gloria, una donna emarginata dal villaggio.

Nonostante la diffidenza iniziale, Gloria cura Balaban, che scopre che dietro il complotto potrebbe esserci suo fratello Marco, sotto falso nome e ora potente signore di Moena.

Marco ottiene sempre più potere e chiede la mano di Diana, che continua la relazione con lui contro il volere del padre.

Come vedere Il Turco in tv e in streaming

La miniserie-evento Il Turco va in onda in esclusiva martedì 8 e martedì 15 aprile in prima serata su Canale 5.

Le puntate de Il Turco possono essere viste anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

