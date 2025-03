I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda il 22 marzo su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda sabato 22 marzo su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tolga incontra Oylum davanti casa di Selin e la fa ingelosire, spingendola tra le braccia di Behram.

Elmas comunica a Tarik che Oylum e Ozan vogliono cambiare il loro cognome e prendere quello della madre. Tarik, furioso, fa pubblicare delle fotografie che ritraggono Guzide e Sezai insieme.

Ozan va nell'albergo dove alloggia Tarik e porta via Oyku.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 15:20 con due puntate e dalle 21.20 in prima serata. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE