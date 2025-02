I momenti più importanti degli episodi 35, 36 e 37 della nuova serie turca Tradimento, in onda il 2 febbraio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Rivelazioni, segreti e colpi di scena negli episodi 35, 36 e 37 della serie turca Tradimento, in onda domenica 2 febbraio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Guzide scopre che Yesim ha ingannato Tarik, facendogli credere di averlo abbandonato.

Prima di partire per New York, Oylum scrive una lettera a sua madre per raccontarle tutta la verità.

Yesim è costretta a raccontare tutto a Tarik il quale la perdona. Tarik prepara un nuovo atto di divorzio, ma trova Sezai a cena a casa di Guzide.

Poco prima di prendere l'aereo per New York, Oylum avverte dei forti dolori alla mano fino a perdere completamente la sensibilità. Tolga porta la ragazza in ospedale. Oylum scopre di essersi fratturata una vertebra cervicale e non potrà più partire per l'America.

Mentre è in ufficio, Ozan e i suoi colleghi subiscono un attacco armato. Guzide ha un grave incidente mentre è in auto. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 35, 36 e 37 di Tradimento. Tradimento va in onda su Canale 5 il sabato dalle 14:45 e la domenica dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

