I momenti più importanti degli episodi 24, 25 e 26 della nuova serie turca Tradimento, in onda il 19 gennaio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nuovi colpi di scena negli episodi 24, 25 e 26 della serie turca Tradimento, in onda domenica 19 gennaio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Ancora furiosa con Oylum, Guzide caccia la figlia di casa. Dopo aver trovato in un cassetto di Oylum il biglietto aereo per New York, Guzide va da Tarik, il quale imbastisce una bugia d'emergenza. Guzide scopre che Sema, la moglie di Umit, ha portato in Svezia la loro bambina. Così la donna si offre di dare una mano al fratello per riportare a casa la nipote.

Guzide riceve il libro Sezai. Scopre che l'amico sarà a Istanbul, così lo chiama per invitarlo a cena. Dopo una serata in discoteca, Tolga e Oylum si riavvicinano. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 24, 25 e 26 di Tradimento. I prossimi episodi di Tradimento vanno in onda sabato 25 gennaio su Canale 5 dalle 14:45 e sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

