I momenti più importanti degli episodi della nuova serie turca Tradimento andati in onda il 15 marzo su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda sabato 15 marzo su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Behram capisce che Oylum lo sta frequentando solo per dimenticare Tolga.

Yesim viene arrestata per l'omicidio di Burcu e viene portata in prigione in attesa della prima udienza. Tolga e Behram hanno un nuovo scontro.

Refik, ex dipendente di Oltan, cerca vendetta e minaccia di uccidere Ozan. Tolga raggiunge il cantiere e salva Ozan. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 94 e 95 di Tradimento.

Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

