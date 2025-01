Nuovi colpi di scena negli episodi 21, 22 e 23 della serie turca Tradimento, in onda domenica 12 gennaio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Yesim escogita una messinscena per far tornare Tarik, il quale si precipita da lei anche se Oylum si rifiuta di accompagnarlo. Oltan fa visita a Lara per dirle che sa tutto dell'inganno ai danni di Ozan e della finta morte di Kaan. Prima di andarsene, la minaccia dicendo che rivuole il suo milione di dollari. Poco dopo, Oltan affida a Guzide un fascicolo che lo riguarda.

Ozan, messo alle strette da Tarik, è costretto a rivelare a quest'ultimo una parte della verità riguardo al denaro di Oltan: non ha mai investito in un fondo in Corea, bensì in criptovalute. Ozan viene aggredito dopo che Kaan si è rivolto a un malavitoso, Recai. Il ragazzo videochiama la madre per chiederle di raggiungerlo. Guzide, così, va da Tarik per chiedere aiuto e trova Olyum, che è lì a cena per incontrare la sua sorellina Oyku. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 21, 22 e 23 di Tradimento. Tradimento va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

