Nel nuovo episodio della serie turca Tradimento, in onda sabato 12 aprile su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mualla vuole impedire a Oylum di uscire con le sue amiche perché reputa che ciò non si addica a una donna sposata. Un uomo trova Umit in fin di vita: al posto di chiamare i soccorsi, lo deruba e lo abbandona per strada. Tarik viene ricattato con le foto di Yesim in compagnia di un uomo: per non farle circolare in rete dovrà consegnare centomila dollari al ricattatore, che è in combutta con Dilek. Dispiaciuto, Tolga decide di rivelare a Ozan di aver fatto pace con suo padre. Oltan si accorge che Zelis gli ha mentito e manda Abdus da lei: Zelis riesce a scappare e chiama Ozan per farsi nascondere a casa sua. Intanto, Serra ha un violento litigio con il padre a causa della loro difficile situazione economica: dopo la discussione, scappa di casa e si rifugia dalla sorella Selin, prossima a sposare un milionario.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 145 e 146 di Tradimento. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE