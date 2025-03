. I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Tradimento andato in onda l'1 marzo su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nei nuovi episodi della serie turca Tradimento, in onda sabato 1 marzo su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Tarik scopre che Guzide e Umit hanno portato sua figlia Oyku a casa loro e poi in ospedale.

Tolga chiede a Oylum di sposarlo e lei accetta. Tarik denuncia Umit per rapimento e sequestro di minore.

Durante il processo a Umit, Yesim, chiamata a testimoniare, smentisce Tarik davanti al giudice.

Yesim confessa a Tarik di aver ucciso Burcu, ma parla al marito di un incidente. Yesim spieg al marito di aver testimoniato contro di lui perché ricattata da Oylum con i video delle telecamere di sorveglianza della stazione. Tradimento va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14:45 e la domenica dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE