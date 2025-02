Nuovi colpi di scena negli episodi 33 e 34 della serie turca Tradimento, in onda sabato 1 febbraio su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Sezai e Oylum decidono di indagare sull'infermiera della sera dell'aggressione e scoprono che qualcun altro ha rubato la sua identità.

Yesim scappa di casa insieme a sua figlia e lascia una lettera per Tarik. Oylum viene contatta dalla scuola di New York: ha solo due giorni per arrivare in America oppure la sua iscrizione verrà cancellata. Dopo aver chiesto aiuto a suo padre, sarà Tolga ad aiutarla riuscendo a trovare un biglietto per New York.

Sezai si presenta a casa di Guzide con un regalo per lei. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 33 e 34 di Tradimento. Tradimento va in onda su Canale 5 il sabato dalle 14:45 e la domenica dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

