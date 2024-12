I momenti più importanti degli episodi 15, 16 e 17 della nuova serie turca Tradimento, in onda il 29 dicembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nuovi colpi di scena negli episodi 15, 16 e 17 della serie turca Tradimento, in onda domenica 29 dicembre su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Yesim decide di affrontare Guzide in aula, chiedendole di divorziare da Tarik. Ma finisce per litigare con Tarik, dopo che quest'ultimo vede il video in cui la donna maltratta e insulta Guzide.

Oylum, nel frattempo, revoca a suo padre il mandato come legale.

Durante il processo di Oylum, Guzide si mette nei guai accusando il giudice Ismet di essere stato corrotto.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 15, 16 e 17 di Tradimento.

Tradimento va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

