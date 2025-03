La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 30 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 30 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 30 marzo

Oltan viene a sapere dell'aggressione nei confronti di Tolga e si precipita da suo figlio. Oylum non è più convinta di abortire dopo aver ascoltato il battito del feto: incontra Tolga per ribadirgli che tra loro è finita e che lei è innamorata di Behram.

Guzide e Nazan trovano sui social le foto di Tarik e Korkmaz insieme. Guzide trova un quadro fatto da lei in un negozio di antiquariato: riesce a risalire al venditore, che dice di averli acquistati da Yesim.

Yesim viene attirata a casa di Guzide: le due donne si ritrovano nuovamente faccia a faccia, ma all'appuntamento arrivano anche Ozan e la sua nuova fidanzata Zelis, la quale incontra sua madre Ilknur e sua cugina Yesim.

Guzide e Zeynep informano tutti i presenti di quello che hanno fatto le due donne. Tarik capisce che è stata Yesim a provocargli il malore.

Sentendo la mancanza di sua figlia, Yesim si reca in hotel per vedere Oyku, ma viene cacciata da Tarik. Ebru rivela a Yesim che Dilek è incinta di Tarik.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE