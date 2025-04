La nuova puntata di Tradimento, andata in onda l'8 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda martedì 8 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata dell'8 aprile

Una scena di Tradimento

Dopo aver conosciuto Tolga, il padre di Selin le dice di non essere d'accordo in merito al matrimonio, perché non vuole avere a che fare con Oltan.

Elmas dice addio a Oltan, prima di partire per Londra.

