La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 5 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

Tradimento, la trama della puntata del 5 marzo

Elmas e Oltan ricattano Yesim con dei vecchi video che la vedono accompagnarsi a uomini molto più anziani di lei ai tempi in cui lavorava presso l'albergo di Oltan.

Terrorizzata all'idea di poter perdere la figlia, Yesim accetta di inviare un virus all'e-mail di Tarik e lo spyware viene istallato con successo.

