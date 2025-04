La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 3 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 3 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 3 aprile

Tarik piomba a casa di Guzide per chiedere perdono a Oylum e Ozan. Yesim, temendo che Tarik possa intestare tutta l'eredità al figlio che aspetta Dilek, minaccia la donna per convincerla ad abortire e la picchia in un eccesso di follia. Tarik segue di nascosto Guzide e la vede a cena con Sezai. Spinto dal senso di vendetta o forse dalla gelosia, il giorno dell'udienza Tarik comunica al giudice che non vuole più divorziare, ma fare ammenda per i suoi errori e tentare di salvare il matrimonio con Guzide.

