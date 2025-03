La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 29 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 29 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 29 marzo

Una scena di Tradimento

Ozan decide di consegnare il denaro all'avvocato da corrompere per conto di Oltan, ma il tassista che deve accompagnarlo all'appuntamento con l'uomo che dovrà riscuotere la tangente, gli spara, lo deruba e lo abbandona morente in un bosco.

Yesim e Ilknur tornano a vivere a casa di Zelis. L'incidente di Ozan permette a Tolga e Oylum di riconciliarsi e Behram li osserva di nascosto mentre si baciano. Elmas va a trovare Sezai in carcere.

Tarik va in ospedale a trovare Ozan ma Guzide lo caccia via. Tarik è deciso a restare, ma se ne va quando riceve la chiamata da Ilknur la quale gli dice che Oyku si è ferita alla testa cadendo dalle scale.

Ozan si sveglia e racconta ai suoi famigliari la verità. La storia del furto e dell'aggressione era una messa in scena. Tolga avrebbe preso la borsa con i soldi e il tassista era un complice che doveva sparagli al braccio, fingendo un'aggressione, per poi scappare via.

Ma mentre stava per premere il grilletto, Ozan si è mosso e la pallottola gli ha colpito il polmone. Questo piano sarebbe servito per far credere a Oltan che Ozan aveva davvero cercato di consegnare la borsa senza però esserci riuscito.

Quando Ozan torna al lavoro, Oltan è sospettoso, non crede alla versione del furto ma non ha le prove per confutarla.

Oylum trova il coraggio per lasciare Behram ma lui finge che non sia successo niente. Continua a presentarsi a casa di lei pianificando il loro futuro insieme.

