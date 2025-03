La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 27 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 27 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 27 marzo

Una scena di Tradimento

Guzide è accusata del tentato omicidio di Tarik e la polizia perquisisce la sua casa alla ricerca di un farmaco che provoca attacchi di cuore, ma non trovano nulla. Yesim aveva chiesto a Ilknur di nasconderlo in casa di Guzide. Ilknur assicura di averlo fatto, ma del farmaco nessuna traccia.

Tarik sta per essere dimesso dall'ospedale ma Yesim inventa di aver trovato tracce di sangue nelle sue urine come scusa per trattenerlo in ospedale.

Oylum è incinta, ma ribadisce a Behram la sua volonta' di interrompere la gravidanza.

