La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 27 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 27 febbraio

Umit è sotto custodia per il rapimento di Oyku, anche se lei sostiene di essere andata a trovarli di sua libera scelta. Tolga mostra a Guzide, Oylum, Nazan e Sezai dei video di sorveglianza della stazione del giorno in cui è morta Burcu. Da quelle immagini, seppur incomplete, sembra essere Yesim ad averla uccisa. Tolga e Oylum si recano a casa di Yesim per costringerla a ritirare la denuncia nei confronti di Umit, ricattandola con i video. Umit viene quindi liberato.

