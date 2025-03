La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 26 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 26 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 26 marzo

Nonostante il dichiarato dissenso di sua madre, Oylum continua a frequentare Behram, il quale la sorprende con un concerto privato della sua band preferita.

Yesim convince Tarik a denunciare Guzide per aver causato il suo infarto e ordina a Ilknur di nascondere nella camera da letto del giudice il flacone di medicinali con cui lei stessa ha avvelenato Tarik.

Oylum comunica a Behram di essere incinta e di voler abortire, ma lui le chiede di sposarlo e le dice che non le permetterà di sbarazzarsi di suo figlio.

