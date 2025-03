La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 24 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda lunedì 24 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 24 marzo

Guzide in una scena di Tradimento

In ospedale, Tarik si sveglia. Yesim accorre e, fingendosi preoccupata, cerca di convincere Tarik a credere che sia stata Guzide ad avvelenarlo, causandogli un attacco cardiaco. Tarik non sa a chi credere.

Volkan inizia a fare domande sospette a Sezai sul suo coinvolgimento nel traffico di droga e Sezai intuisce che lui sia una spia mandata dalla polizia. Conferma la sua innocenza ma gli dice di andarsene.

