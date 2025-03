La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 22 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 22 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 22 marzo

Tarik, di fronte al video della testimonianza di Sahin, nega tutto davanti al procuratore.

Tolga incontra Oylum davanti casa di Selin e la fa ingelosire. Sola e vulnerabile, Oylum finisce tra le braccia di Behram.

Oylum e Ozan decidono di fare richiesta al tribunale per cambiare il proprio cognome e prendere quello della madre. La notizia fa infuriare Tarik che fa pubblicare delle fotografie che ritraggono Guzide e Sezai insieme.

Umit informa Tarik della decisione di Guzide ed Elmas di fargli causa, ma si sente in colpa per aver tradito la sorella e vuole confessarle tutto.

Ozan va nell'albergo dove alloggia Tarik e porta via Oyku. Quando Tarik arriva nel luogo indicato da Ozan per recuperare la figlia, trova una brutta sorpresa ad attenderlo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE