Tradimento, la trama della puntata del 22 dicembre

Guzide decide di riportare Emre a casa della madre. Tarik confessa a Oltan che Ozan ha investito il suo milione di dollari in un fondo in Corea e non potrà toccarli per altre due settimane. Oltan e Tolga, però, capiscono subito che Ozan ha mentito.

Nazan decide di andare a trovare Ozan al lavoro, ma al suo arrivo non lo trova e scopre, con sua grande sorpresa, che Ozan si è dimesso già da tempo.

Nazan, dopo avere avvistato Tarik sul balcone di casa insieme a Yesim, convince Guzide a sorprenderlo in flagranza di adulterio. Le due donne, con Umit e la polizia, arrivano alla porta di casa dei due, ma all'ultimo momento Guzide cambia idea. Non se la sente di rivendicare dei diritti su quell'appartamento il cui acquisto costò a Tarik anni di lavoro.

Tolga riesce a ottenere i filmati delle telecamere di sorveglianza che dimostrano l'innocenza di Oylum e li consegna a Guzide. Verranno depositati come nuova prova per l'imminente udienza.

Ozan e Mesut continuano a indagare online, nella speranza di trovare Kaan e smascherarlo. Mesut chiede a Lara l'amicizia con un account falso e fa una scoperta incredibile: Kaan frequenta Lara. Questo spingerà Ozan ad andare a casa della ragazza per sorprendere Kaan, con un epilogo sconvolgente.

La figlia di Guzide, Oylum, è sotto processo per un incidente stradale. Oylum è accusata ingiustamente, e la sua detenzione prolungata sembra essere influenzata dalla posizione politica del padre dell'altra parte coinvolta. Guzide, disperata, cerca di utilizzare ogni mezzo per salvare sua figlia, incluso ottenere illegalmente le prove video, che però vengono scartate dal giudice.

Tarik è diviso tra il tentativo di aiutare Oylum e la nuova vita con Yesim. Questo crea tensioni familiari, specialmente tra Oylum e suo padre, che lei non riconosce più come l'uomo che ammirava. La relazione extraconiugale di Tarik si rivela essere un peso, tanto che lui stesso ammette di rimpiangere alcune delle sue scelte.

Nel frattempo, l'avvocato Sercan è coinvolto nella manipolazione del processo per proteggere la reputazione diplomatica della famiglia di Tim. Guzide affronta duramente la madre dell'altro accusato, ma la situazione è complicata e il destino di Oylum resta incerto.

