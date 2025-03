La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 2 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della nuova serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 2 marzo in prima serata di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 2 marzo

Yesim propone a Oltan di dividersi il ricco patrimonio di Tarik, ma lui rifiuta con veemenza. Così Yesim chiede a Faruk di scoprire qualcosa che rovini definitivamente la reputazione di Guzide. Elmas cerca di carpire informazioni da Oltan sul patrimonio di Tarik, scoprendo che supera di gran lunga i 20 milioni di dollari.

Guzide parla con la sua famiglia della situazione economica, in vista della spesa necessaria per aprire uno studio legale. Ozan, che si sente responsabile per la destituzione di sua madre, decide di accettare un'offerta di lavoro da parte di Oltan: spiare una società di architettura in cambio di 50 mila dollari.

Tarik vuole corrompere i suoi figli, offrendo loro un milione di dollari ciascuno, per convincere Guzide a divorziare alle sue condizioni. Nel frattempo, Yesim continua a ficcanasare nelle vicende della famiglia Yenersoy, scoprendo che Guzide esce con Sezai, e che Tarik ha aperto un conto corrente a Oylum e Ozan. Tarik recupera del denaro dal suo ufficio, dopo aver offerto un milione di dollari a Oylum e Ozan per far sì che Guzide smetta di mettergli i bastoni tra le ruote. La sua offerta sale a due milioni quando i figli evidenziano l'immoralità della sua offerta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE