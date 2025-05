I momenti più importanti del primo episodio della nuova serie turca La notte nel cuore, andato in onda il 25 maggio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nell'episodio 1 della nuova serie turca La notte nel cuore, andato in onda domenica 25 maggio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, la giovane Sumru partorisce due gemelli, Nuh e Melek, e li abbandona a casa della nonna paterna, Sakine. Sumru si rifà una vita in Cappadocia sposando il ricco Samet, già padre di Cihan, con il quale ha altri due figli. Samet vuole che Cihan sposi la figlia di sua sorella Hikmet, la cugina Sevilay. Prima di morire, Sakine confessa ai nipoti la vera identità della loro madre. Nel mentre, Cihan scopre che suo padre ha un cancro ai polmoni. Oltre a prendere in mano gli affari di famiglia, Cihan accetta il fidanzamento con Sevilay. Melek e Nuh vanno in Cappadocia e cercano l'occasione giusta per approcciare con la madre Sumru.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio 1 di La notte nel cuore.

La notte nel cuore va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

